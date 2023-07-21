Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek için oluşturulan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladı.

MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek için oluşturulan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladı.

MHP tarafından yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla parti bünyesinde oluşturulan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyet, depremin etkilediği tüm illerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlerken kamu kuruluşlarınca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemledi. MHP Milletvekillerinden oluşan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundu.