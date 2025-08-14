MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik Buluşmaları

MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik Buluşmaları
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programının 6 Eylül'de Van'da yapılacağını açıkladı. Bu programla birlikte, milli birlik ve dayanışmanın önemi vurgulanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programının 6 Eylül'de Van'da yapılacağını belirtti.

Günngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun kamu vicdanında güçlü bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Bu vizyonun milletin huzur ve güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güngöralp, bu sürecin toplumun her kesiminden büyük destek gördüğünü bildirdi.

Bu sürecin tüm milletin bekası için önemli olduğuna değinen Güngöralp, "Cumhur İttifakı'nın temelinde yatan ruh, içeride terörle, dışarıda ise emperyalist planlarla mücadeleyi esas almaktadır. Bu bağlamda 'Terörsüz Türkiye' hamlesi, yalnızca bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bir medeniyet vizyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programının 6 Eylül'de Van'da yapılacağını anımsatan Güngöralp, şunları kaydetti:

"MHP'nin 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' ana temasıyla sürdürdüğü bölgesel buluşmalar kapsamında, 81 ili kapsayacak şekilde 9 bölgede bu buluşma toplantıları gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Kars, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt ve Şırnak illerinin de katılımı ile Van ilimizde toplantı yapılacak. Van teşkilatı olarak bu toplantıya en güçlü katılımı sağlamak, Vanlı hemşerilerimizin milli birlik çağrısına öncülük etmek için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

