MHP'den 23 Nisan Mesajı: Çocuklarımız Geleceğimizdir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "MHP olarak, çocuklarımızı sadece birey değil, Türk milletinin yarınlarını inşa edecek güçlü birer temsilci olarak görüyoruz. Onların iyi yetişmesi, mutlu ve sağlıklı büyümesi, eğitimli, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Yurdakul, 23 Nisan 1920'de milletin kendi kaderine sahip çıkmasıyla "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünün hayata geçirildiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tecelli ettiği, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer olduğunu belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günü, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan etmesi Türk milleti adına büyük bir anlam taşımaktadır. Çocuklar, bizim geleceğimizdir. Büyük Türkiye yolunda, Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde yarınlarımızın nasıl şekilleneceği, bugün çocuklara verdiğimiz değerle doğrudan ilgilidir. MHP olarak, çocuklarımızı sadece birey değil, Türk milletinin yarınlarını inşa edecek güçlü birer temsilci olarak görüyoruz. Onların iyi yetişmesi, mutlu ve sağlıklı büyümesi, eğitimli, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olması hepimizin ortak sorumluluğudur.

23 Nisan, bir yandan millet iradesini simgelerken, diğer yandan da çocuklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun altını çizmektedir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclis'imizin tüm üyelerini, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."