MHP Çubuk İlçe Kongresi gerçekleştirildi
MHP Çubuk İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Satılmış Ezandemir, tek listeyle yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
MHP Çubuk İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Satılmış Ezandemir, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, il yöneticileri ve partililer katıldı.
Divan başkanlığını Yurdakul'un yaptığı ve tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ezandemir, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongre, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.