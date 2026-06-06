Haberler

MHP Çubuk İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Çubuk İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Satılmış Ezandemir, tek listeyle yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

MHP Çubuk İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Satılmış Ezandemir, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, il yöneticileri ve partililer katıldı.

Divan başkanlığını Yurdakul'un yaptığı ve tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ezandemir, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongre, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü