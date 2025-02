MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Türk dünyasının sembol isimlerinden Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov adına kurulan enstitü, 15 Şubat'ta MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenecek açılış töreniyle çalışmalarına başlayacak.

Enstitü, Türk milletinin kalbi ve ruhu olarak nitelendirilen Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve Türk dünyasının ortak edebi mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Enstitünün açılışında, Aytmatov'un romanlarının yapay zeka ile oluşturulan görsellerinden oluşan sergi de beğeniye sunulacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cengiz Aytmatov'un Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirten Topsakal, "Cengiz Aytmatov, Türk milletinin, Türk kavimlerinin kalbi ve ruhudur. Tarih, töre, gelenek, örflerimiz, adetlerimiz ve edebiyatımız yani literatürümüz... Bunların ortaya konması, bunların açığa çıkartılması, bunların nasıl yaşandığına dair çocuklarınızın da bilgi sahibi olması gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu büyük insanlarınız yaşatarak, büyük insanlarınızın eserlerini ortaya koyarak ve onları gelecek nesillere aktararak yaparsınız." diye konuştu.

"Enstitünün misyonu geleneğimizi gelecek nesle aktarmak"

Cengiz Aytmatov'un son dönemin en büyük edebiyatçılarından biri olduğuna dikkati çeken Topsakal, Aytmatov'un hem Sovyetler Birliği döneminde hem de 1990'dan sonra Türk kavimlerini, özellikle Kırgız coğrafyasını merkez alarak geleneklerini ve örflerini yaşatmaları ile bağımsız devlet olmaları yolunda büyük katkılar sunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İlyas Topsakal "Enstitünün misyonu, Cengiz Aytmatov eserleriyle bizlere öğrettiği geleneğimizi, göreneğimizi gelecek nesle aktarmak." dedi.

"Geçmişle gelecek arasındaki köprü"

Türk devletlerinin her birinin büyük tarihsel ve kültürel geçmişleri olduğunu vurgulayan Topsakal, şunları kaydetti:

"Hepimizin büyük bir geçmişi, büyük hikayeleri var. Destanlarımızı biliyorsunuz. Mesela Manas Destanı, dünyanın en büyük destanıdır. İlyada'yı, Hindistan'daki Mahabharata destanlarını veya Çinlilerin destanlarını okuyoruz, ancak bunlar Manas'ın yanında çok küçük kalıyor, biliyor musun? Bu destanın 1,5 milyon mısrası var. Edige Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Göç Destanı gibi birçok destanımız var. Bunlar İslam'dan önceki döneme ait. İslam'dan sonraki döneme ait Köroğlu Destanı, Battalgazi Destanı ve Karahanlılara ait destanlarımız da bulunuyor. Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın destanı da bunlardan biridir.

Bu destanlar, aslında geçmiş kimliğimizle doğrudan bağlantılıdır. Cengiz Aytmatov, bu destanlardaki hikayeleri romanlaştırarak gençlerin geçmişleriyle bağ kurmasını sağlıyor. Böyle büyük insanlar olmadığı sürece milletinizin, Türkler olarak dünyada kendi özgün kimliğiyle var olma şansı da kalmıyor. Günümüzde evrensel bir dünyada iç içe yaşıyoruz ve bu dünyada kendi kimliğimizle var olabilmek için böyle güçlü eserlere sahip olmamız gerekiyor."

"Ortak literatürde örnek eserler oluşturulacak"

Enstitünün amaçlarına değinen Topsakal, "Bu enstitünün amacı, başta Cengiz Aytmatov'un eserlerini, 34 harfli Türk dünyasının ortak alfabesinde bastırmak ve ortak literatürde örnek eserler oluşturmak. Ortak literatürde örnek eserler oluşturmak olarak düşündük. İnşallah bu düşüncemizde Genel Başkan'ımızın bize açtığı yolda devam edeceğiz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aytmatov'un 2008'de hayatını kaybettiğini ve seçkin bir devlet insanı olan, ancak Stalin yönetimi tarafından 1938'de kurşuna dizilen babası Törekul Aytmatov'un Bişkek'teki Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildiğini belirten Topsakal, enstitünün yönetim kurulu üyeleriyle Aytmatov'un kabrini ziyaret edeceklerini söyledi.

Kabir ziyaretinin ardından bir açılış programını da Kırgızistan'da gerçekleştireceklerini dile getiren Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den sonra Kırgızistan'da da enstitümüzün açılışı olacak. Faaliyetlerimize böylece başlayacağız. Üçüncü açılışın Londra veya Amerika'da olmasını düşünüyoruz. Cengiz Aytmatov'un eserlerinin en çok satıldığı yerlerde programlarımızı sürdüreceğiz ve gençlerimizi bu eserlerle buluşturacağız.

Artık Türk kültürü ve Türk halklarının mirası, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yaşatılıyor. Türk dünyası dediğimizde bir coğrafya tarif ediyoruz ancak Türkler her yerde yaşıyor. Türk gençlerinin kültürünü, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini ve tarih ile bağlarını dünyanın her köşesinde koruması gerekiyor. Enstitünün amaçlarından biri de bu, gençlerimizi gelecekle ve kendi tarihimizle buluşturmak."