Şehit Anneden MHP İlçe Başkanına Türk Bayrağı Hediyesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan şehit annesi Aysel Çil, filografi tekniğiyle yaptığı Türk bayrağını, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'a hediye etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan astsubay Seçkin Çil'in annesi Aysel Çil, halk eğitim merkezinde düzenlenen filografi kursuna katıldı.

Aysel Çil, bu tekniği kullanarak Türk bayrağını işlediği tabloyu, ziyarette bulunduğu MHP İlçe Başkanı Orhan'a hediye etti.

Orhan, yaptığı açıklamada, tabloyu en güzel yerde saklayacağını belirterek, "Biz her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanındayız. Şehidimize Allah'tan rahmetler diliyorum." dedi.