MHP İlçe Başkanı Orhan'dan İlçe Emniyet Müdürü Dursun'a ziyaret
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret etti ve ilçedeki suç oranları, trafik kazaları ve parklar konularında değerlendirmelerde bulundu.
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret etti.
Orhan, yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Dursun'a ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette ilçenin suç oranı, trafik kazaları ve gelişigüzel yapılan parklar konusunda değerlendirmede bulunuldu.
Dursun, Orhan'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel