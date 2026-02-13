Haberler

MHP İlçe Başkanı Orhan'dan İlçe Emniyet Müdürü Dursun'a ziyaret

Güncelleme:
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret etti ve ilçedeki suç oranları, trafik kazaları ve parklar konularında değerlendirmelerde bulundu.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret etti.

Orhan, yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Dursun'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilçenin suç oranı, trafik kazaları ve gelişigüzel yapılan parklar konusunda değerlendirmede bulunuldu.

Dursun, Orhan'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

