Haberler

MHP Balçova'dan uyuşturucu pankartı tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Balçova İlçe Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadele için astığı pankartların belediye ekiplerince toplatıldığını iddia ederek, uygulamanın haksız ve taraflı olduğunu belirtti ve şeffaf açıklama istedi.

MHP Balçova İlçe Başkanlığı, ilçede uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal farkındalık amacıyla astıkları pankartların Balçova Belediyesi ekiplerince toplatıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kadınlar, çocuklar, sokak hayvanları ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmak amacıyla hazırlanan "Uyuşturucuya Hayır" yazılı pankartların belediye ekiplerince kaldırıldığı öne sürülen açıklamada, Balçova Belediyesi yönetiminden uygulamanın gerekçesine ilişkin şeffaf bir açıklama yapılması istendi.

Açıklamada, kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik uygulamanın haksız ve taraflı bulunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bizim amacımız siyasi polemik yaratmak değil, kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve sokak hayvanlarımızı koruyan çalışmalar yapmaktır. Özellikle uyuşturucuya karşı mücadele gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda siyasi ayrım gözetilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Balçova Belediyesi yönetiminden beklentimiz; söz konusu uygulamanın gerekçesinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde açıklanması, varsa verilen talimatların ortaya konulması ve tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaşılmasıdır."

Açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinin sürdürüleceği belirtilerek, "Gençlerimizi uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız ve hayvanlarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

"Havalimanını da sen mi yaptırdın başkan?"
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti: İYİ Partili vekile soruşturma açıldı
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!