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MGM, Rize ve Artvin'in bazı ilçeleri için öğle saatlerine kadar sağanak uyarısı yaptı

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MGM, Rize ve Artvin'in bazı ilçeleri için öğle saatlerine kadar sağanak uyarısı yaptı
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MGM, Rize'nin Pazar, Ardeşen, Fındıklı ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - MGM, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde bugün öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek, vatandaşları sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Saat 01.00'de başlayan yağışın saat 12.00'ye kadar etkili olmasının beklendiğini belirten MGM, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
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