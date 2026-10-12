MGM, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için yarın akşam kuvvetli yağışa karşı uyardı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında yerel, kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısında ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı