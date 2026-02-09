Haberler

Mgm'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları sel, su baskını ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM'den uyarılar

MGM, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Denizlerde hava durumu

Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mide bulandıran iddia! 24 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

Ünlü yorumcu çıldırdı: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı