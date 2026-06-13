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Meteoroloji'den İç Ege, Akdeniz ve İç Anadolu İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve birçok ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgarlar ve hava sıcaklığındaki düşüşlere ilişkin uyarıda bulundu. MGM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklığının Batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmini aktarıldı.

Yağışların, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

Kuvvetli rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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