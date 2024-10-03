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MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı, alınan kararlara ilişkin 5 maddelik bildiri yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

Millî Güvenlik Kurulu, 3 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda;

TERÖRLE MÜCADELE

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

2. Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; ülkedeki ihtilafın, bölgemiz ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı belirtilmiştir.

3. Komşumuz Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ülkelerimiz için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede iş birliğimizi ilerletme konusundaki kararlılığımız teyit edilmiş; kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfettiğimiz önemin altı bir kez daha çizilmiştir.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM VE İSRAİL

4. Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta birleşmiş milletler güvenlik konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır.

AKDENİZ VE EGE'DEKİ GELİŞMELER

5. Türkiye'nin, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle iş birliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilmiş; aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mgk

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Yorumlar (3)

Ahmet Aydın null:

savaş varmi israil e daliyormuyuz onu söyleyin

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Nfe null:

Durmak yok yola devam. ????

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yanıtYanıtla
Ruhi Dağdeviren:

yüksek kira terörürü ve döviz altın yükselsin diye ellerinden geleni yapan teröristler için bir karar çıkmadımı

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0
yanıtYanıtla
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