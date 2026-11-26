MGK, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının istikrarsızlığı artırdığını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MGK, İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirtti. Kurul, barışın tesisine yönelik inisiyatif alan aktörleri İsrail yönetimi karşısında daha kararlı tutum sergilemeye davet etti.
MGK: İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal, ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtildi, barışın tesisine yönelik inisiyatif alan aktörler, İsrail yönetimi karşısında daha kararlı tutum sergilemeye davet edildi
Kaynak: AA