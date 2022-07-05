MG, yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'de kurulan ve zaman içerisinde spor otomobilleriyle öne çıkan bir şirket oldu. Fakat yıllar içerisinde British Motor, Rover Grubu ve BMW gibi birçok şirket arasında el değiştirdi. Son olarak ise 17 yıl önce Çinli Nanjing Otomobil Grubu tarafından satın alındı.

2005 yılında gerçekleşen bu satın alım sürecinin ardından ise Nanjing, MG'yi büyük bir elektrikli dönüşümüne soktu. Günümüzde ise nispeten uygun fiyatlı olan elektrikli otomobilleriyle öne çıkıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl MG ZS EV modelini ülkemize getirmişti. Şimdi ise özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan yeni MG 4 modelini tanıttı.

MG, uygun fiyatlı elektrikli otomobilini tanıttı: MG 4 özellikleri ve fiyatı!

MG tarafından MG 4 ismiyle yeni hatchback otomobil, özellikleri ve fiyatı ile şirketin en çok satan aracı olmayı hedefliyor. Avrupa genelinde bu yılın sonlarına doğru satışa çıkacak olsa da Türkiye'ye gelişinin 2023 başı gibi olacağını ve bu gecikmeye çip krizinin neden olduğunu belirtelim.

Aracın fiziksel özelliklerine baktığımızda, 4.287 mm uzunluğa, 1.835 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ek olarak, oldukça sportif göründüğünü söyleyebiliriz. Rakipleri arasında ise Volkswagen ID.3 ilk sırada yer alıyor.

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Geçtiğimiz yıllarda küçük boyutlu araçların menzili de aynı oranda düşük oluyordu. MG 4 ise bu durumu değiştiriyor. Zira 51 kWs ve 64 kWs şeklinde iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Bu sayede en iyi koşullar altında sırasıyla 350 km ve 450 km menzil sunuyor. Yani yalnızca şehir içi değil, şehir dışı ulaşımda da rahatça kullanılabilecek.

Tabii bu batarya paketlerinin kendi motorlarıyla birlikte geldiğini de söyleyelim. 51 kWs batarya ile birlikte 125 kW'lik, yani 170 beygirlik bir elektrik motoru, 64 kWs ile de 150 kW'lik, yani 200 beygirlik bir elektrik motoru geliyor. Zaten menziller de bu durum gözetilerek belirtiliyor.

Otomobilin 0-100 hızlanması 8 saniyenin altında. En yüksek hızı ise 160 km/s olarak sınırlandırılıyor. Şu an için arkadan itişli 125 kW ve 150 kW şeklinde tek motor seçeneği ile satışa çıkacak olsa da Türkiye'ye gelene kadar çift motorlu ve dört çeker modelinin de tanıtılabileceği söyleniyor.

Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat içten yanmalı motorlu rakipleri ile direkt olarak rekabet edebileceği söyleniyor. Yani elektrikli rakiplerine göre çok daha uygun olacak. Buna ek olarak, Türkiye'de yürürlüğe yeni giren düzenleme ile birlikte bu aracın 125 kW motorlu versiyonundan yüzde 80 değil, yüzde 10 ÖTV alınacak.

MG 4 fiyatı ile ilgili (25 bin Euro) sızıntılara yakın bir meblağ ile satışa çıkarsa, vergisiz olarak 435 bin TL'den ülkemize gelebilir. Yeni vergiler ile birlikte de 550 ila 570 bin TL arası bir satış fiyatı olacaktır. Tabii bunun sızıntı destekli bir tahmin olduğunu tekrar belirtelim.

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