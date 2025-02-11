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Mezunlar Buluşması'nda İletişim Bilimleri Fakültesi'nin Önemi Vurgulandı

Mezunlar Buluşması'nda İletişim Bilimleri Fakültesi'nin Önemi Vurgulandı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Mezunlar Buluşması etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte fakültenin tarihi ve kariyer üzerindeki katkıları üzerinde durularak, mezunlar arasındaki bağların güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Mezunlar Buluşması etkinliğine katıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Rektör Danışmanı ve Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç, dekan yardımcıları, fakültenin öğretim elemanları, mezunlar ve öğrenciler katıldığı belirtildi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Gürcan, İletişim Bilimleri Fakültesinin tarihi ve iletişim alanındaki önemini vurguladı.

Fakültenin mezunu olmaktan gurur duyduğunu aktaran Gürcan, eski arkadaşlarıyla bir araya gelerek geçmişi yad etmenin ve yeni projeler için işbirliği yapmanın heyecan verici olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Rektör Adıgüzel de İletişim Bilimleri Fakültesi'nin kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

1995 yılında Basım ve Yayımcılık Bölümü'nden mezun olduğunu anımsatan Adıgüzel, "Burada aldığım eğitim, kariyer yolculuğumun temel taşlarından biri oldu. Bugün, 30 yıl sonra mezunu olduğum fakültede rektör olarak bulunmak benim için büyük bir onur. Anadolu Üniversitesi, her zaman öğrencilerine ve mezunlarına sahip çıkan bir kurum olmuştur. Bu tür buluşmalar, mezunlarımızın bağlarını kuvvetlendirmek açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Dekan Ertekin de bu tür organizasyonların mezunlarla kurulan bağı güçlendirdiğini vurguladı.

Açıklamada, etkinlik kapsamında iletişim sektöründeki gelişmeler, fakültenin sektöre katkıları ve mezunlar arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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