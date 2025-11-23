Haberler

Mezuniyet Fotoğrafı Sonrası Kaza: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Mezuniyet Fotoğrafı Sonrası Kaza: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'da mezuniyet fotoğrafı çektiren lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven, dönüş yolunda trafik kazasında yaşamını yitirdi. Arkadaşı ağır yaralandı. Özseven'in cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

ANTALYA'da mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17), Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre servisten indikten Yukarıkocayatak Kavşağı'nda sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil, önceki gün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Özseven ve Başbüyük'e çarptı.

ARKADAŞI AĞIR YARALI

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Başbüyük, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şükran Ela Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN BÜYÜK ÇOCUKMUŞ

Özseven'in cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze Bünyan ilçesi Bayramlı Camii'ne getirildi. Cenazeye, Özseven'in babası Özhan ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şükran Ela Özseven'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Özseven'in, 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olduğu, ailesi ile Serik'te yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan baba Özhan Özseven'in de mobilya işleri ile uğraştığı ve kaza tarihinde Almanya'ya çalışmak için gittiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
