Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Kuruldu

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla kurulan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, turizmin tüm paydaşlarını bir çatı altında birleştirecek yapı olduklarını söyledi.

Mezopotamya'nın binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, inanç, kültür ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Kaya, "Bu köklü geçmişi ve zengin turizm potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek amacıyla Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği bugün kuruluşunu tamamlamıştır." dedi.

Kaya, genel merkezi Diyarbakır'da olan METOSAD'ın bölgedeki 4 ili kapsadığını belirterek, birliğin, bölgede turizm alanında güç birliği yapmak, sektörel iş birliğini artırmak ve bölgeyi uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Mezopotamya'nın kültürlerin ve inançların buluşma noktası olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Mezopotamya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ve inançlara ev sahipliği yapması bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Bölgedeki önemli inanç ve kültür miraslarını birleştirdiğimizde bölgenin inanç turizmi açısından çok zengin bir alan olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu tarihi ve kültürel değerler, Mezopotamya'yı inanç, kültür ve gastronomi turizmi açısından eşsiz bir destinasyon haline getirmektedir. METOSAD olarak öncelikli hedefimiz, Mezopotamya'nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve bölgeyi dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biri haline getirmektir. Turizm sektöründeki tüm paydaşları iş birliği içinde çalışmaya davet ediyor, bu büyük mirası hep birlikte geleceğe taşımayı arzuluyoruz."

Toplantıya, METOSAD Genel Başkan yardımcıları Özgür Gürgör, Doğan Şan ve Erdal Budak, Genel Sekreter Süleyman Yakışıklı, Sayman Sercan Altun ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.