AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Kuruldu

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcileri, Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) için bir araya geldi. Genel Başkan Veysi Kaya, birlik ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılacağını belirtti.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla kurulan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, turizmin tüm paydaşlarını bir çatı altında birleştirecek yapı olduklarını söyledi.

Mezopotamya'nın binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, inanç, kültür ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Kaya, "Bu köklü geçmişi ve zengin turizm potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek amacıyla Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği bugün kuruluşunu tamamlamıştır." dedi.

Kaya, genel merkezi Diyarbakır'da olan METOSAD'ın bölgedeki 4 ili kapsadığını belirterek, birliğin, bölgede turizm alanında güç birliği yapmak, sektörel iş birliğini artırmak ve bölgeyi uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Mezopotamya'nın kültürlerin ve inançların buluşma noktası olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Mezopotamya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ve inançlara ev sahipliği yapması bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Bölgedeki önemli inanç ve kültür miraslarını birleştirdiğimizde bölgenin inanç turizmi açısından çok zengin bir alan olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu tarihi ve kültürel değerler, Mezopotamya'yı inanç, kültür ve gastronomi turizmi açısından eşsiz bir destinasyon haline getirmektedir. METOSAD olarak öncelikli hedefimiz, Mezopotamya'nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve bölgeyi dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biri haline getirmektir. Turizm sektöründeki tüm paydaşları iş birliği içinde çalışmaya davet ediyor, bu büyük mirası hep birlikte geleceğe taşımayı arzuluyoruz."

Toplantıya, METOSAD Genel Başkan yardımcıları Özgür Gürgör, Doğan Şan ve Erdal Budak, Genel Sekreter Süleyman Yakışıklı, Sayman Sercan Altun ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
img

Emeklilere adeta nefes aldıracak yeni uygulama başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.