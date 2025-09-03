Mevlit Kandili Dolayısıyla Güneydoğu'da Camiler Dolduruldu

Mevlit Kandili dolayısıyla Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da camilerde program düzenlendi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Erturhan Camisi'nde verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi, namaz kılındı.

Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da kandil dolayısıyla Meydan Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyip dua etti.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıttı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.

Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Darende ilçesinde tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği, gül ve şerbet ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.