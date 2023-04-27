MEVLANA'NIN KARAMAN'DAN KONYA'YA GÖÇÜ KUTLANDI

MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 795'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve protokol üyeleri katıldı. Tören kapsamında Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait mezarlarının bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edildi. Burada okunan duaların ardından Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde Karaman'dan Konya'ya 6 gün sürmesi planlanan 5'inci Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü başlatıldı.

MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.

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