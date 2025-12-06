Haberler

İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kalarak yaralandı

İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
