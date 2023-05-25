Metin Lokumcu davası: Adalet arayışı sürüyor

ESRA NUR PERVAN

Öğretmen Metin Lokumcu'nun aile avukatı Nagihan Bulduk, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmanın ardından "Daha önceki celselerde de olduğu gibi, bu celse de yine gazın yoğunluğun, etkisine ilişkin bilirkişi alınma talebimiz reddedildi. Yine Hopa'da keşif yapılması yönündeki taleplerimiz de reddedildi. Ancak 26 Ekim saat 11.00'de biz burada tekrar Metin Hoca için adalet arayışında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öğretmen Metin Lokumcu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın 10'nuncu duruşması, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

"BİZ HALA SANIKLARIN, FAİLLERİN YARGILANMASI İÇİN TRABZON'A GELİYORUZ"

Avukat Nagihan Bulduk, duruşmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Metin hocanın öldürülmesinin üzerinden 11 yıl, 11 ay geçti. 6 gün sonra Metin hoca öldürüleli 12. Senesini dolduracak ve biz hala sanıkların, faillerin yargılanması için Trabzon'a geliyoruz. Bugün polisler dinlendi, tutanağı tutan polisler dinlendi ve bizim bir tanığımız dinlendi ve hala dinlenmeye devam edecek polisler var. Tutanakta imzası bulunan polisler birbirlerinden farklı ifadelerde bulunuyor, çelişkili beyanlarda bulunuyor. Buna rağmen ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Daha önceki celselerde de olduğu gibi, bu celse de yine gazın yoğunluğun, etkisine ilişkin bilirkişi alınma talebimiz reddedildi. Yine Hopa'da keşif yapılması yönündeki taleplerimiz de reddedildi. Ancak 26 Ekim saat 11.00'de biz burada tekrar Metin hoca için adalet arayışında olmaya devam edeceğiz. Hepinizi bize destek için 26 Ekim saat 11.00'de Trabzon Adliyesi'ne bekliyoruz."

"BU DAVA AYNI ZAMANDA HAK, HUKUK VE ADALET DAVASIDIR"

Eski KESK Trabzon Sözcüsü Muhammet İkinci, bu davanın hak, hukuk ve adalet davası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün burada görülen dava, bir cinayet davası olmasının ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki, bir memlekette halkın esenliğine, huzuruna, refahına dikkat edilmedikçe; eşitlik, özgürlük, kardeşlik gözetilmedikçe; yaşam alanlarına, dağına, deresine, doğasına saygı gösterilmedikçe; o ülkenin dirliğinden ve kamu düzeninden söz edilemez. Bu nedenle bu dava, halkın esenliğine ve refahına; yaşam alanlarına, karşı eşitlik özgürlük ve kardeşlik anlayışına karşı; yerin altında ve üstünde her ne varsa talan etmek isteyen bir avuç sömürücünün, kamu düzenini bozmasına karşı memleket savunması ve hak arama davasıdır. Bu dava aynı zamanda hak, hukuk ve adalet davasıdır. Burada bulunan Metin Lokumcu'nun yoldaşları, dostları, arkadaşları adalet savaşçısı, hak arayıcısıdır. Bu bize devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun mirasıdır. Bizim halkımıza olan sorumluluğumuzun gereğidir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, halkımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirecek, Metin Lokumcu'nun ideallerine, fikirlerine ve sonuna kadar sahip çıkacağız arkadaşlar."