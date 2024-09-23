Üye Girişi
Haberler

Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle anıldı. Törende sanatçının yakın arkadaşları ve sevenleri bir araya geldi.

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze, daha sonra Arolat'ın memleketi İzmir'e getirildi.

Metin Arolat, bugün Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene, sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı ve sunucu Muharrem Aydın Uğurlular, şarkıcı Işın Karaca gibi sanatçıların yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında Arolat'ın son röportajını verdiği Armağan Çağlayan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

'SÖZ BİTTİ'

Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kelimeler bitti, söz bitti, her şey bitti. Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye bana başsağlığı diliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Aileden tek ben kaldım. Dostlar sağ olsun" dedi.

'HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP'

Cenaze törenine katılan Işın Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzü ile tanınan hepimizin çok yakın arkadaşıydı. Kötü gününde bile hepimizi güldürebilen biriydi. O yüzden son yolculuğunda burada olmalıydık. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Bir şey hazırladığımda ona mutlaka görüşünü sorardım. Yattığı yer incitmesin. Ona bu kadar kıymet verilmesi de çok güzel inşallah hepimiz için arkamızdan bu kadar iyi konuşan insan olsun."

Muharrem Aydın Uğurlular da "Çok üzgünüm. 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Her daim görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Okunan duanın ardından Metin Arolat'ın tabutu alkışlar eşliğinde camiden çıkarıldı. Metin Arolat, cenaze namazının ardından memleketi İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

METİN AROLAT

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbullu olan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Arolat, bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Amerika'ya giden ve yarı zamanlı işlerde çalışan Arolat, University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'de döndükten sonra yönetmenlik yapan Metin Arolat, 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Metin Arolat hem reklamcılık hem yönetmenlik hem de albüm çalışmalarını sürdürdü. Kendi kliplerini ve o dönemde birçok sanatçının kliplerini yöneten Arolat'ın şimdiye kadar birçok albümü yayınlandı. Öte yandan Metin Arolat birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Metin Arolat Kalp Krizi Yönetmen İstanbul Ünlüler Magazin Güncel Kültür Sanat Yaşam İzmir Müzik

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });