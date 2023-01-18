Meteorolojik kaynaklar kar yağışı için tarih verdi: Doğudan bir canavar geliyor

Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyretmesi vatandaşları "Kar ne zaman yağacak?" sorularına yöneltirken, meteorolojik kaynaklardan yanıt gecikmedi. Lodosun etkisiyle ısınan havanın 24 Ocak'a kadar devam edeceğini ancak sonrasında havaların soğumaya başlayacağını kaydeden uzmanlar, özellikle Şubat ayında "Canavar" olarak nitelendirdikleri karlı sistemin etkili olacağını ifade ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA LODOS FIRTINASININ ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

"24 OCAK'TAN İTİBAREN HAVALAR SOĞUMAYA BAŞLAYACAK"

Hava uzmanı Kerem Ökten, "3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞUBAT'TA DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Ökten bugün yaptığı bir paylaşımda da "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" dedi.

PROF. DR. ŞEN: KAR YAĞIŞI İÇİN AY SONUNU BEKLEYECEĞİZ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu haftaya Avrupa'ya kar geleceğini ifade ederken Türkiye tahminlerini şu sözlerle paylaştı: "Bizde bu hafta yağmurda batıda 1-2 gün. Türkiye ye kar yağışı için ay sonunu bekleyeceğiz."