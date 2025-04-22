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Meteorolojiden Uyarı: Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteorolojiden Uyarı: Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, ayrıca Ankara için de benzer bir uyarı yaptı. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalıdır.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde, 2 saatlik periyotta ise Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün saat 18.00 ile 19.00 arasında Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde, saat 16.20 ile 18.30 arasında ise Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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