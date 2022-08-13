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Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada özellikle 9 il uyarıldı.

BU 9 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Ayrıca vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Anadolu Çankırı Sakarya Güncel Haberler

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