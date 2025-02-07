Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş, Bitlis, Kastamonu, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Mardin, Malatya ve Adıyaman'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öte yandan 19 ile sarı kodlu uyarı da yapıldı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

FIRTINA UYARISI DA GELDİ

Öte yandan, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi ile buzlanma hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 4, en düşük -4; İstanbul'da en yüksek 7, en düşük 1; İzmir'de en yüksek 9, en düşük 2 derece olacak.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Kocaeli (kar)

Sakarya (kar)

Yalova (kar)

Bursa (kar)

Kastamonu (karla karışık yağmur)

Samsun (karla karışık yağmur)

Sinop (karla karışık yağmur)

Antalya (fırtına)

Adana (fırtına)

Osmaniye (fırtına)

Hatay (fırtına)

Mersin (fırtına)

Kahramanmaraş (kar yağışı ve fırtına)

Kayseri (kar)

Niğde (kar)

Nevşehir (kar)

Yozgat (kar)

Malatya (kar)

Adıyaman (kar)

METEOROLOJİ'NİN RENK KODLARININ ANLAMI

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.