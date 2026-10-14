Meteoroloji, Mersin ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekliyor

Mersin çevrelerinde bugün, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Durumun yarın saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA