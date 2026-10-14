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Meteoroloji, Mersin ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekliyor

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Meteoroloji, Doğu Akdeniz'deki sağanağın bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacağını açıkladı. Yağışın yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Mersin çevrelerinde bugün, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Durumun yarın saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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