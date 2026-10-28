Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Marmara ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Doğu Akdeniz'deki bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bugün akşamdan itibaren Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli, yarın Kocaeli'de çok kuvvetli yağış bekleniyor; sel ve su baskınına karşı tedbir alınmalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Doğu Akdeniz'deki bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Kocaeli ve çevresinde ise yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde cuma günü de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak Mersin ile sabah saatlerinden itibaren Adana'nın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 308 sitede yayınlandı.
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Ölü sayısı korkunç boyutta