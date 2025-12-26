Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken; yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında düşeceğini açıkladı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçecek.

Akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM; yağışların, akşam saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini bildirerek yaşanabilecek sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.