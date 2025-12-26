Haberler

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yurt genelinde ise hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece düşmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken; yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında düşeceğini açıkladı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçecek.

Akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM; yağışların, akşam saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini bildirerek yaşanabilecek sel, su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Kritik eşik aşıldı! Dev içecek firması borsaya giriyor

Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a kritik görev
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı

O da gözaltında! Süper Lig kulünde yönetici kalmadı
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı