Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 2 il için turuncu 17 il için sarı kod uyarısı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Artvin ve Rize için "turuncu" kodlu uyarı verildi.

Ayrıca Giresun, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak, Düzce, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman ve Bartın için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Bu kapsamda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA