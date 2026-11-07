Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji dört kentte yarın sabah için sağanak ve kar uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak ve kar uyarısı yaptı. Yağışların yarın sabahtan pazartesi sabahına kadar kıyıda kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur olması bekleniyor; sel ve heyelan riskine dikkat edilmeli.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışların yarın sabahtan itibaren Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak12

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı