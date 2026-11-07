Meteoroloji dört kentte yarın sabah için sağanak ve kar uyarısı yaptı

Meteoroloji dört kentte yarın sabah için sağanak ve kar uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak ve kar uyarısı yaptı. Yağışların yarın sabahtan pazartesi sabahına kadar kıyıda kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur olması bekleniyor; sel ve heyelan riskine dikkat edilmeli.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışların yarın sabahtan itibaren Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.