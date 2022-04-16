Meteoroloji'den Türkiye geneli için yağış uyarısı! Perşembe gününe kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS OLAYINA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde bugün beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İZMİR: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 24, Az bulutlu.

ANTALYA: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 22, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

BOLU: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.