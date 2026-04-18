Meteoroloji'den Birçok İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile Ankara için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgeyi etkisi altına alacak kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Verilere göre, yurdun Doğu ve Güneydoğu bölgesi için gök gürültülü sağanak ile Ankara için yerel kuvvetli yağış beklenirken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep'te kuvvetli sağanak, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 18 Nisan Cumartesi günü, Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Ankara ve güney illerinde de kuvvetli yağış

Başkent Ankara için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

Dikkat çeken zirve! Özgür Özel ile Sanchez bir araya geldi
Bu görüntüden birkaç saniye sonra olanlar inanılmaz! Martılar sahayı istila etti

Bu görüntüden saniyeler sonra olanlar inanılmaz! Sahayı istila ettiler