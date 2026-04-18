Meteoroloji'den Birçok İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgeyi etkisi altına alacak kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Verilere göre, yurdun Doğu ve Güneydoğu bölgesi için gök gürültülü sağanak ile Ankara için yerel kuvvetli yağış beklenirken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep'te kuvvetli sağanak, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 18 Nisan Cumartesi günü, Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Ankara ve güney illerinde de kuvvetli yağış

Başkent Ankara için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA