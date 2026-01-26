Mgm'den Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerin altında diğer bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

MGM'den uyarılar

Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar tahmin ediliyor.

Denizlerde hava durumu

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.