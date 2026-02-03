Haberler

Mgm'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağışın beklendiğini ve vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normalleri civarında seyredecek.

MGM'den uyarılar

Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

