Türkiye yeni haftaya yağmurla uyanacak! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Türkiye yeni haftaya yağmurla uyanacak! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Meteoroloji'den gelen son hava raporlarına göre haftanın ilk gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Pazartesi günü Ege ve Marmara'nın batı kesimleri hariç yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da ise pazar akşamı başlayacak yağmur, Pazartesi günü etkisini yitirecek. Sıcaklıkların yurt genelinde çarşambadan itibaren tekrar mevsim normallerine dönmesi ve yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Pazartesinin ardından yurtta hava durumu:

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Sağanak Yağmur, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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