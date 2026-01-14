Meteoroloji'den Çığ Uyarısı

Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı. Bugün yağışlı hava koşullarının hâkim olacağı belirtiliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi olduğunu duyurdu. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirdi.

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde yudun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

