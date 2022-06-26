Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı - Haberler

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Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Samsun Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde başlayan sağanak, Tokat'ın güneyi, Amasya'nın batısında çok kuvvetli, Çorum'un kuzey ve batısı ile Samsun'un batısında yer yer şiddetli olmak üzere gün boyu devam edecek.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Amasya Samsun Tokat Çorum Güncel Haberler

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