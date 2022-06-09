Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir - Haberler

Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir
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Meteoroloji tarafından bugün etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ile sarı kodlu uyarı verildi. Vatandaşlardan ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
41 İLE SARI UYARI
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 41 ile sarı uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstan, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Karabük, Osmaniye yer alıyor.
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji tarafından ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Önümüzdeki 5 günün hava tahmini: