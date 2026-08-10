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Kuzey ve Doğu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kuzey ve Doğu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini; Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağını duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağını bildirdi. Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Kastamonu'nun iç kesimleri dışında Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç kesimleri ve Osmaniye'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağını kaydeden MGM, kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan MGM, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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