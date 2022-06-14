Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Haberler

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Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Türkiye'de son bir haftadır etkisini sürdürerek pek çok ilde sel ve su baskınlarına sebep olan sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Meteoroloji tarafından Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a turuncu kodlu, 28 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Hakkari, Bingöl, Muş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

4 İLE TURUNCU, 28 İLE SARI KODLU UYARI

Bugün gerçekleşecek şiddetli yağışlar nedeniyle Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a turuncu kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında ise Amasya, Antalya, Artvin, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Osmaniye yer aldı.

Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini:

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Sağanak Yağmur su baskını Güncel Haberler

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