Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir - Haberler

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Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre bugün Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı belirtilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

10 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Söz konusu 10 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

AFAD'TAN UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

5 günlük hava durumu:

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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