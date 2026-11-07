Meteoroloji, Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana çevresinde yarın sabah fırtına bekliyor

Meteoroloji, Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana çevresinde yarın sabah fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Mersin'in batı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yarın sabah fırtına beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'in Toroslar Mevkii (Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yüksekleri), Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.