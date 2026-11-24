Meteoroloji 19 il için bugün ve yarın sarı kodlu uyarı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve kar için 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün, Antalya için gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Nevşehir, Sivas, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Bartın için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon için bugün ve yarın kuvvetli yağış ve kar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.