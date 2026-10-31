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Mesleki eğitimde meslek ortaokullarının sayısı 2027 programıyla artırılacak

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre meslek ortaokullarının sayısı artırılacak ve sektörle işbirliği modelleri yaygınlaştırılacak. Özel sektör ve ailelerin karar süreçlerine katılımı sağlanacak, sektör taleplerine göre yeni alan ve dallar açılacak.

Türkiye'de eğitim-istihdam ilişkisinin geliştirilmesi için sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisaslaşmış meslek liseleri yaygınlaştırılacak, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde açılan meslek ortaokulları sayısı artırılacak.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, okul yönetim sistemi iyileştirilerek okullardaki karar alma sürecine tüm paydaşların dahil edilmesine imkan sağlanacak ve okul yönetiminde katılımcılıkla birlikte eğitimin kalitesi artırılacak.

Bu doğrultuda mesleki eğitimde ders seçimi dahil olmak üzere karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımı sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve tüm paydaşların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanacağı mesleki eğitim yönetim modeli geliştirilecek. Bu kapsamda talep edilen alanlarda bölge okulu, sektör içi okul ve sektöre entegre okul benzeri işbirliği modelleri yaygınlaştırılacak.

Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil olmak üzere uzun vadeli işbirliği süreçleri yürütülecek.

Eğitim-istihdam ilişkisinin geliştirilmesi için sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisaslaşmış meslek liseleri yaygınlaştırılacak, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde açılan meslek ortaokulları sayısı artırılacak.

Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların eğitim kapasitesi ve imkanları tespit edilecek

Yıllık programa göre, sanayide öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardaki eğitim merkezi altyapısından mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin yararlanması sağlanacak.

Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların eğitim kapasitesi ve imkanları belirlenerek, öğrencilerin söz konusu firmalarda uygulamalı eğitim almalarına yönelik protokoller yapılarak uygulamaya konulacak.

Staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin meslek içi eğitim almalarına yönelik projeler geliştirilecek ve yapılan eğitimler izlenecek.

Belirlenen pilot illerdeki mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı işletmelerin usta, usta öğretici ve yöneticilerine yönelik eğitimler düzenlenecek. İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim gibi alanlarda becerilerini geliştirmek amacıyla iş pedagojisi eğitimleri yapılacak.

Sektörün ihtiyaçları ve çağın gerekliliklerine uygun yeni alan ve dallar açılacak

Mesleki ve teknik eğitimde mesleki, akademik, dijital ve sosyal beceri kazanımı iyileştirilecek, ahilik kültürüyle mesleki değerlere bağlılık güçlendirilecek.

MEB, akademik, mesleki, dijital, sosyal ve duygusal becerileri içerecek şekilde kapsayıcı ölçme-değerlendirme sistemi geliştirecek. Kapsayıcı ölçme-değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek dijital eğitim teknolojileri çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili sektör temsilcilerinin katkılarıyla raporlar oluşturulacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan ve dal açma ve kapatma süreci, yerel ihtiyaçlar ve sektör talepleri doğrultusunda yapılacak. Böylelikle sektörün ihtiyaçları ve çağın gerekliliklerine uygun yeni alan ve dallar açılacak.

Teknolojinin aktif kullanımı sağlanarak, öğrencilerin ve eğiticilerin mesleki bilgi yanında dijital becerileri geliştirilecek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek ve öğretim araç-gereç ve içerikleri hazırlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak

Yıllık programa göre, mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak.

Bu kapsamda iş gücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak. Gençlerin öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak.

Özel sektörle işbirliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılarak bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak.

Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için program bütünlüğü esas alınarak başta organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alanlar olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumlarının program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından eşleştirilecek.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak, eğitim kademeleri arasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek.

Kaynak: AA
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