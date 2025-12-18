Meslek lisesi öğrencileri elektrik panosuyla kodlama robotu üretiyor

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fen laboratuvarlarında kullanılan elektrik panolarıyla eğitim setlerini üreten, okul öncesi düzeyine uygun ilk kodlama robotuna imza atan öğrenciler, atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

Elektrik elektronik teknolojisi alanındaki öğrenciler, okulun pano atölyesinde kontaktör, şalter ve elektrik tesisatına ait ekipmanla çalışıp, fen ve fizik laboratuvarlarında kullanılan eğitim panolarını tasarlayarak çalışır hale getiriyor.

Öğrenciler, projelerini önce çizerek, daha sonra da pano montajını yaparak bu sistemleri farklı okullara kurulum için hazırlıyor.

Döner sermaye kapsamındaki çalışmalarla birçok okula elektrik eğitim setleri ulaştırılırken, öğrenciler gerçek iş ortamına benzer deneyim kazanıyor.

Okulun elektronik atölyesinde tasarlanan Türkiye'nin okul öncesi düzeyine uygun ilk kodlama robotu, çocukların sıralama ve yön algısını geliştirmek amacıyla 1,5 yıllık AR-GE süreciyle hazırlandı.

Geliştirilen robot seti, İstanbul'daki anaokullarına gönderiliyor. Böylece çocuklara programlamanın temeli olan sıralama becerisinin kazandırılması hedefleniyor.

"Öğrencilere eğitim verecek şekilde teslim ediyoruz"

Lisede görev yapan elektrik öğretmeni Yusuf Üstün, AA muhabirine, öğrencilere atölyede elektrik tesisatının nelerden oluştuğunu ve nasıl çalıştığını detaylı gösterdiklerini ifade etti.

Öğrencilere binalarda kullanılan elektrik tesisatının nasıl yapıldığını detaylı anlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız mezun olduktan sonra piyasada herhangi bir tesisatçıda veya herhangi bir panocuda aktif çalışabilecek düzeye geliyor. Aynı zamanda burada pano atölyesinde 4 farklı eğitim setimiz var. Bunların hepsinin tasarımı ve üretimi bize ait. Malzemeleri dışarıdan alıyoruz doğal olarak. Öğrencilerimiz buradaki aldığımız malzemeleri planşet (montaj levhası) haline getirerek, ihtiyaç doğrultusunda bunları döner sermaye çatısı altında diğer okullara da üretip gönderebiliyoruz. İhtiyaç dahilinde gidip montajını yapabiliyoruz."

Üstün, bir öğrencinin teorik olarak panonun piyasada baştan sona yapılış şeklini öğrendiğini söyledi.

Ortaokul ile liselerde fen bilgisi ve fizik atölyelerinde kullanılan deney setlerini de ürettiklerini bildiren Üstün, "Elektrik elektronik teknolojisi dalında, pano tesisat alanında eğitim için gerekli olan planşetleri biz burada sıfırdan tasarlayarak öğrencilerle üretiyoruz. Malzemeleri getiriyoruz. Bizim koordinatörlüğümüzde de çocuklar bunu çalışır hale getiriyor. Daha sonra okullarda ihtiyaç duyulursa öğrencilerimizle beraber gidip montajını yapıyoruz, devremizi bağlıyoruz. Çalışır düzeye getirip onlara sadece öğrencilere eğitim verecek şekilde teslim ediyoruz." bilgisini verdi.

Üstün, Milli Eğitim Bakanlığından elektrik panosu talep eden okullar için üretim yaptıklarını, öğrencilere üst düzey korunaklı şekilde pano ürettiklerini, bir meslek lisesine de bu panoların kurulumunu yaptıklarını anlattı.

"Hazır materyali almak yerine okulumuzda üretim yapıyoruz"

Elektronik öğretmeni Adem Kızıltepe de okulda ülkenin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını, yetenekli ve istekli öğrencilerle havacılık ile robot kulübünde yarışmalara hazırlandıklarını belirtti.

Yaklaşık 6 sene önce robot tasarımı yaptıklarını, ardından okul öncesi öğrencileri için kodlama robotunun olmadığını fark ettiklerini aktaran Kızıltepe, 1,5 yıl önce AR-GE çalışması yaptıklarını anlattı.

Kızıltepe, bu sayede Türkiye'deki okul öncesi ilk kodlama robotunu ürettiklerini vurgulayarak, üniversitelerde düzenlenen yarışmalara katılarak Gebze Teknik Üniversitesi'nde birinci, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise ikinci olduklarını dile getirdi.

Okul öncesi kodlama robotunda programlamanın temelinde sıralama olduğuna dikkati çeken Kızıltepe, "Anaokulunda da çocuklara sıralamayı öğretiyoruz. Robotumuzun üzerinde hareket ettiği matı var. Matın üzerinde şekiller, hayvanlar, meslekler olabiliyor. Öğretmenimiz burada şekiller, meslekleri veya rakamları öğretirken programlamanın temeli olan sıralamayı da öğretiyor. Robotun üstündeki tuşlara çocukların yön vererek onu belli bir yerden belirli noktaya hareket ettirmesini istiyoruz. Burada da çocuklara belirli bir hedef veriyoruz. Hedefi yapabilmesi için de belli sıralamada robotu kodlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kızıltepe, öğrencilerin tasarladığı robotla Kayseri'de düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da "yumurta toplayan" kategorisinde Türkiye birincisi olduklarını aktardı.

Hazır materyali almak yerine okulda üretim yaptıklarını vurgulayan Kızıltepe, "Yani robotun tüm materyallerini, işlev halindeki ürünleri burada tasarımını yapıp kendileri üretiyor. Üretimini yaptıktan sonra denemelerini, ardından kullanım kitapçığını hazırlıyoruz. Daha sonra da öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıltepe, bilgisayarda programlama için kullanılan modüler kartlar sayesinde öğrencilerin kablolama sistemi olmadan kısa süre içinde programlamayı öğrendiğini söyledi.

Okul öncesi kodlama robotunu İstanbul Sanayi Odasının bir projesiyle Eyüpsultan'daki tüm okullara gönderdiklerini anlatan Kızıltepe, lise kademesi için robot setlerini de İstanbul ve farklı illerde bazı okullara gönderdiklerini sözlerine ekledi.

"Kendimizi dışarıdaki hayata temel olarak hazırlamaya çalışıyoruz"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Yılmaz ise elektrik alanında kendisini geliştirerek mühendis olmak istediğini dile getirdi.

Yılmaz, arkadaşlarıyla beraber burada elektrik pano atölyesinde çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Kontaktörler olsun, diğer ürünler olsun onların içeriklerine hakim olmaya çalışıyoruz. Panoların üzerinde yapacağımız işleri projeler halinde ilk önce çizerek, aşama aşama ilerleyerek yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarla beraber yardımlaşarak kendimizi dışarıdaki hayata temel olarak hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Lisede 11. sınıf öğrencisi olan Mustafa Tarcan, burada aldığı eğitimlerin kendisi için ilerde iş kolu olacağını söyledi.

Tarcan, "Ev veya iş hayatında bir şey bozulduğunda bunu tamir edip onarabileceğimi bilmek güzel bir şey. Evde en basitinden bir ampul bozulsa bile onu onarıp geri yerine takabiliyorum. Yani bir priz yerinden çıktığında bunu geriye monte edebiliyorum. Usta parası cebinde kalıyor. Kendin yapıyorsun, ailenin de sana bakış açısı değişiyor." dedi.

11. sınıf öğrencisi Kerim Ege Okur, atölyede mikro denetleyici dersi kapsamında eğitimler aldıklarını, modüler kartları sınıftaki arkadaşlarıyla tasarlayarak ürettiklerini anlattı.

Okur, "Burada LED yakmak istediğimiz zaman kendi tasarladığımız karttan hiç kablo karmaşası olmadan tek bir kod atarak bunu biz yapabiliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Eyüp Doğan da öncelikle 3D baskı için gerekli modellemelerin yapıldığını belirterek, "Yazılımımızı hazırladıktan sonra oluşturduğumuz 3D baskı üzerine gerekli donanımları inşa ediyoruz. Bu şekilde robotumuz hazır hale geliyor. Mekatronik için kodlamayı, tasarlamayı ve elektronik devre şemaları oluşturmayı öğreniyoruz." şeklinde konuştu.