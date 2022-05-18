Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haberler

İZMİR'deki meslek lisesince yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizelerin tamiratı, öğrenciler tarafından ücretsiz yapılıyor. Öğrenciler, bu sayede mesleklerini uygulamalı öğrenme fırsatı da buluyor. Proje kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere iş insanlarının desteğiyle giyecek yardımı yapılıyor.

Bayraklı ilçesindeki Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sosyal sorumluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere destek oluyor. Proje kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su ve elektrik tesisatları ile mobilya ve avizeleri tamiratını ücretsiz olarak yapıyor. Öğrencilere dayanışma bilinci aşılanan proje kapsamında, tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileniyor. Ayrıca proje kapsamında okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere iş insanlarından temin edilen destekle giyecek yardımı da yapılıyor.