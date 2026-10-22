Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MESKİ, yaylalık bölgelerde su sayaçları ve borularında donma riskine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MESKİ, yaylalık bölgelerde su sayaçları ve borularında donma riskine karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MESKİ Genel Müdürlüğü, sıfırın altına düşen sıcaklıklarda yaylalık bölgelerde su sayaçları ve açıkta bulunan borularda donma riskine karşı uyardı. Kurum, sayaç ve boruların yalıtım malzemeleriyle sarılmasını, donan tesisata ateşle veya sıcak suyla müdahale edilmemesini önerdi.

(MERSİN) - MESKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgelerde su sayaçları ve açıkta bulunan su borularında meydana gelebilecek donma, kırılma ve patlama riskine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi verdi. Özellikle yaylalık bölgelerde yaşayan vatandaşların su sayacı ve borularını soğuk hava koşullarına karşı korumaları istendi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek sayaç ve su borusu donmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, özellikle açıkta bulunan sayaç ve boruların donma riski artarken, alınacak basit önlemlerle oluşabilecek arızaların önüne geçilebiliyor.

ALINACAK TEDBİRLER SIRALANDI

MESKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve açıkta bulunan boruların bez, boru kılıfı veya cam yünü gibi uygun malzemelerle sarılarak korunmasını öneriyor. Sayaçların bulunduğu alanların demir, ahşap veya beton malzemelerle hazırlanmış koruyucu muhafazalarla kapatılması, soğuk havanın doğrudan sayaç ve tesisata ulaşmasını engelliyor. Vana koruyucu ceketlerinin kullanılması da donma riskine karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Donan sayaç ve borulara ateşle veya sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi gerekiyor. Ani sıcaklık değişimleri, sayaç ve borularda kırılma veya patlamalara neden olarak su kayıplarına ve daha büyük arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle donan sayaçların çözülmesi için uygun ve kontrollü yöntemlerin kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, su sayaçları ve tesisatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ALO 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden MESKİ'ye ulaşarak destek alabiliyor.

"SU KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

MESKİ Merkez Saha Şube Müdürü Ahmet Can Kalecik, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dönemlerde açıkta bulunan su sayaçları ve boruların donma riskine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın sayaçlarını ve açıkta bulunan borularını uygun yalıtım malzemeleriyle korumalarını, sayaçların bulunduğu alanları soğuğa karşı uygun şekilde kapatmalarını öneriyoruz. Alınacak basit önlemlerle donma kaynaklı arızaların ve su kayıplarının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. MESKİ olarak vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor ve tesisatlarının soğuk hava koşullarına karşı korunmasının önemini vurguluyoruz" diye konuştu.

MESKİ, soğuk hava koşullarında meydana gelebilecek sayaç arızalarına hızlı müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 138 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli çiğ köftecide yakalandı

Önce kuyumcuya saldırdı, sonra yolda araç gasbedip kaçtı
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün tüm şüpheliler gözaltına alındı
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!