Merzifon'da Kurban Bayramı bayramlaşması

Amasya Merzifon'da Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına kaymakam, milletvekili, garnizon komutanı ve belediye başkanı katıldı. Programın ardından şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen programa Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek, "Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Bayramlaşma programının ardından hava ve polis şehitliği ziyaret edildi.

Dua edilmesinin ardından şehit kabirlerini gezen Karaaslan ve protokol üyeleri, mezarlara karanfil koydu.

Kaynak: AA / Hülya Turan
